Объем ипотечных жилищных кредитов в Псковской области превысил 14 млрд рублей

11:00, 24 февраля 2022, ПАИ

Объем ипотечных жилищных кредитов в Псковской области в 2021 году превысил 14 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ЦБ РФ.

В 2021 году жители региона оформили свыше 6,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 14,2 млрд рублей. В 2020 году объем ипотечных жилищных кредитов составлял 12,3 млрд рублей, в 2019 году на 46% меньше.

Эксперты отмечают, что интерес псковичей к ипотеке в 2021 году сохранялся на высоком уровне. Среди причин относительно низкая ставка по ипотечному кредитованию и рост стоимости жилья, вызвавший необходимость в увеличении заемных средств.