Дедовичский район на 100% освоил деньги по нацпроектам

10:47, 24 февраля 2022, ПАИ

Дедовичский район на 100% освоил деньги по нацпроектам в 2021 году, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 февраля глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

«Район активно участвовал в нацпроектах. Все средства, которые были выделены на нацпроекты, освоены на 100%. Мы реализовывали проекты в сфере образования, культуры, ЖКХ, дорожного строительства. Многие положительные изменения произошли именно благодаря нацпроектам», - уточнил глава района.

В частности, по словам главы муниципалитета, благодаря нацпроектам за 700 млн рублей отремонтирован мост, несколько участков дорог, заменен центральный водопровод, отремонтирована пешеходная дорожка у центра досуга, приведены в порядок несколько дворов.

