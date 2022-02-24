Дедовичский район на 100% освоил деньги по нацпроектам
Дедовичский район на 100% освоил деньги по нацпроектам в 2021 году, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 февраля глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.
«Район активно участвовал в нацпроектах. Все средства, которые были выделены на нацпроекты, освоены на 100%. Мы реализовывали проекты в сфере образования, культуры, ЖКХ, дорожного строительства. Многие положительные изменения произошли именно благодаря нацпроектам», - уточнил глава района.
В частности, по словам главы муниципалитета, благодаря нацпроектам за 700 млн рублей отремонтирован мост, несколько участков дорог, заменен центральный водопровод, отремонтирована пешеходная дорожка у центра досуга, приведены в порядок несколько дворов.
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