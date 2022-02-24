Волонтеры ЕР: Жителям Донбасса оказана помощь в пунктах временного размещения

11:21, 24 февраля 2022, ПАИ

Колонна с гуманитарной помощью от 24 региональных отделений партии «Единая Россия» отправилась из Ростова в распределительный центр. После этого гуманитарные посылки отправят в пункты временного размещения.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», на первом поезде они привезли в Ростовскую область порядка 800 тонн гуманитарной помощи. До 28 февраля для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, размещённых на территории области, получат еще 500 тонн предметов первой необходимости.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что десятки тысяч коробок с вещами первой необходимости были собраны в считаные дни. «География регионов должна расширяться. Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо», – рассказал секретарь Генсовета и отметил, что у людей в пунктах временного размещения не должно возникать перебоев с продуктами и предметами первой необходимости.

Он подчеркнул, что из-за того, что люди находятся в стрессовой ситуации, необходимо наладить работу волонтеров-психологов. Отдельно он обратил внимание на необходимость организации работы с детьми. «Больше половины эвакуированных это как раз дети. Их счет идет на тысячи. В шести пунктах временного размещения, расположенных в Ростовской области, волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» уже открыли детские комнаты, подключили аниматоров и волонтеров-педагогов. Эту практику необходимо масштабировать на все регионы, куда будут прибывать дети из Донбасса», – рассказал Андрей Турчак.

Для оказания правовой помощи в каждом регионе, куда прибывают беженцы, на базе общественных приемных «Единой России» откроют центры правовой поддержки. Там жителям ДНР и ЛНР могут помочь в восстановлении утраченных документов, получении выплат, поиске родственников, организации медпомощи и обучения детей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о том, что регион готов принять до 400 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Половина эвакуированных — дети, которые особенно нуждаются в поддержке вдали от дома.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что члены регионального отделения партии, в том числе депутаты, также будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения беженцев.

«Рядом с нами происходит трагедия. Мирные жители Донбасса – дети, старики, женщины нуждаются в помощи. Активисты Псковского регионального отделения развернули 26 пунктов сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса во всех местных отделениях партии. Наши партийцы занимаются сбором гуманитарной помощи для беженцев и сами активно приносят товары первой необходимости для них, в частности, продукты питания с длительным сроком хранения, гигиенические принадлежности и детские вещи. К акции по сбору гуманитарной помощи присоединяются общественные организации, предприниматели, просто неравнодушные люди», – отметил депутат.