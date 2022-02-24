Закон об увековечении памяти защитников Отечества принят в Псковской области

11:24, 24 февраля 2022, ПАИ

Депутаты регионального парламента приняли закон, регулирующий отдельные вопросы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В документе, разработанном с учётом вступивших в силу в начале года норм федерального законодательства, прописаны полномочия органов государственной власти и местного самоуправления.

В компетенции областного Собрания депутатов находится установление региональных памятных дат, увековечивающих имена погибших при защите Отечества. Принятие нормативных правовых актов по вопросам организации и проведения поисковой работы на территории региона отнесено к полномочиям областной администрации.

Организацией мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества будут заниматься уполномоченные органы исполнительной власти. В числе их обязанностей – обеспечение проведения обследования старых захоронений и мест нахождения обнаруженных останков, принятие решений о захоронении непогребённых останков, а также установление ограничений в виде запрета на проведение строительных, земляных или дорожных работ, в результате которых обнаруженные останки или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены. Формирование поимённых списков погибших при защите Отечества, останки которых погребены в находящихся на территории Псковской области воинских захоронениях, также отнесено к компетенции уполномоченных подразделений администрации.

Муниципалитеты будут отвечать за содержание и благоустройство воинских захоронений и мемориалов, находящихся на их территории. Кроме того, на органы местного самоуправления возложена обязанность по созданию резерва площадей для новых воинских захоронений и взаимодействие с федеральными структурами в целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь.

Реализация полномочий органов исполнительной власти, предусмотренных законом «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области», потребует выделения средств областного бюджета на проведение мероприятий по захоронению (перезахоронению) погибших при защите Отечества. По данным военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры», в ходе поисковой работы на территории региона ежегодно поднимается от 600 до 700 останков времён Великой Отечественной войны.