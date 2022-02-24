Выставка «Масленичный сувенир» откроется в Пскове 28 февраля

11:28, 24 февраля 2022, ПАИ

28 февраля в 17:00 в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества откроется областная выставка-конкурс «Масленичный сувенир», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Участниками выставки-конкурса стали мастера декоративно-прикладного творчества из Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Красногородского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского, Усвятского районов и городов Пскова и Великие Луки.

На выставке, которая насчитывает более 200 экспонатов, демонстрируют свои работы 90 авторов.

«В представленных экспонатах тема Масленицы каждый раз находит всё новые интересные и неожиданные воплощения. В интерьере выставки излюбленные куклы, герои масленичных обрядовых действ, сказочные персонажим и шутливые герои весёлых дней масленичной недели. Мастерами использовались разнообразные материалы и техники: валяние, вышивка, макраме, резьба и роспись по дереву, вязание. Радостная атмосфера выставочного зала обусловлена ярким колоритом представленных экспонатов, образами солнца как доминанты этого праздника. Каждый посетитель выставки вправе участвовать в определении победителей», - рассказали в центре народного творчества.

Согласно положению конкурса, жюри учитывает зрительские голоса в оценке работ каждого мастера.

Время работы выставки: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00, суббота с 11:00 до 16:00 (улица Некрасова, 10).