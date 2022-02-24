Псковичей просят помочь слепому коту, попавшему под машину
Попавший под машину на Крестовском шоссе в Пскове слепой кот нуждается в помощи. Как сообщили Псковскому агентству информации волонтёры, первую помощь коту уже оказали.
Кот получил черепно-мозговую травму, но его состояние оценивают как стабильное. В настоящее время ему требуется сделать УЗИ брюшной полости. «Кот настоящий боец, терпит все манипуляции», - отметили волонтёры.
Желающих помочь просят обращаться по номеру телефона: 8-953-237-45-62.
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