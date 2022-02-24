Сроки уплаты взносов за капремонт изменятся для жителей новостроек в Псковской области

11:47, 24 февраля 2022, ПАИ

В закон Псковской области о капремонте внесены изменения, позволяющие обеспечить более полное выполнение региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В настоящее время в рассчитанную до 2043 года программу включено свыше 4800 домов, большинство из которых нуждаются в незамедлительном проведении капитального ремонта в связи с высокой степенью износа. За семь лет с начала действия программы удалось частично отремонтировать 1074 многоквартирных дома, израсходовав на эти цели около 3,2 млрд рублей из Фонда капитального ремонта Псковской области. Единственным источником финансирования капремонта являются средства граждан, собираемые за счёт оплаты ежемесячного взноса на капремонт. Размер установленных для населения платежей значительно ниже экономически обоснованного, что приводит к острому дефициту средств в фонде капремонта – на реализацию полного объёма мероприятий региональной программы не хватает более 75 млрд рублей.

В сложившейся ситуации для пополнения фонда принято решение об изменении сроков возникновения у собственников квартир обязанности по оплате целевых взносов. Согласно новой редакции закона жители новостроек будут вносить платежи в фонд капремонта не через четыре года после включения дома в региональную программу, а по истечении шести месяцев. Эта норма распространяется на дома, включённые в программу капремонта после 1 января 2023 года, и те новостройки, которые были включены в неё раньше, но обязанность жильцов по уплате взносов на капремонт не возникла до указанной выше даты. В последнем случае за периоды, истекшие до 1 января 2023 года, взносы на капитальный ремонт не начисляются.

Также предусмотрено изменение срока возникновения обязанности по оплате взносов с восьми месяцев до шести у жителей многоквартирных домов, построенных до 2014 года. По данным муниципальных образований в региональную программу капитального ремонта не включено порядка тысячи таких домов.

Кроме того, с 80 до 90 процентов увеличен объём средств, которые региональный оператор вправе израсходовать на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

Принятые меры позволят в общей сложности увеличить фонд капремонта ориентировочно на 329,5 млн рублей и отремонтировать большее количество многоквартирных домов.