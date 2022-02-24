Ещё восемь жителей Псковской области скончались от коронавируса

11:50, 24 февраля 2022, ПАИ

Ещё восемь жителей Псковской области скончались от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего в списке умерших в результате COVID-19 - 1 557 человек.

Заболели 932 человека, всего – 92 839. Выздоровели 498 псковичей, всего - 75 569. На амбулаторном лечении находятся 6 524 человека, на стационарном - 538. Всего -7 062 человека.

