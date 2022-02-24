В областной Избирательный кодекс внесены изменения

12:09, 24 февраля 2022, ПАИ

Обновлённую редакцию Избирательного кодекса Псковской области, предложенную региональным избиркомом, поддержали депутаты Псковского областного Собрания на 7-й сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Внесённые в закон изменения условно можно разделить на три блока. Часть новых положений актуализирует областной закон в соответствии с действующими федеральными нормами, касающимися ограничения избирательных прав членов экстремистских и террористических организаций. В выборные органы власти не смогут избираться учредители, руководители, финансисты и все причастные к деятельности организаций, признанных по решению суда экстремистскими или террористическими. Для руководства срок такого запрета составит пять лет, для участников и работников – три года.

Следующий блок поправок внесён в областной Избирательный кодекс по предложению правового управления аппарата Центральной избирательной комиссии РФ. Эти изменения устраняют замечания ЦИК.

Кроме того, увеличены предельные суммы расходов из средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений.

Принятый закон не потребует выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета. В законную силу документ вступит по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.