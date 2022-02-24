Псковские депутаты поддержали проект федерального закона о статье об ответственности за несоблюдение правил содержания животных

12:18, 24 февраля 2022, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление в поддержку проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в целях установления административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законодательную инициативу подготовили депутаты Московской областной Думы, предложенные изменения устраняют правовое несоответствие – правила содержания домашних животных прописаны в федеральном законе, но административная ответственность в виде штрафных санкций за их нарушение не предусмотрена.

Законопроект предлагает наказывать рублём недобросовестных хозяев домашних питомцев, в том числе тех, кто выгуливает собак вне отведенных для этого местах – например, на детских и спортивных площадках или на территориях образовательных организаций.

Предлагаемый максимальный размер штрафа для граждан за впервые совершённое правонарушение не превышает 1,5 тысячи, для индивидуальных предпринимателей – 5 тысяч рублей. Если хозяин питомца повторно попался на нарушении требований к содержанию домашних животных, штраф может удвоиться.

Рассмотрение проекта федерального закона в Госдуме предварительно намечено на март этого года.