Предоставить отсрочку от армии сельским медикам предлагают псковские депутаты

12:42, 24 февраля 2022, ПАИ

Депутатский корпус Псковского областного Собрания предлагает предусмотреть в федеральном законодательстве возможность предоставления отсрочки от призыва на военную службу медикам, работающим в медицинских организациях сельской местности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Авторами законодательной инициативы являются председатель регионального парламента Александр Котов, вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. С предложением разработать такие поправки в федеральный закон в Собрание депутатов обратился уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Законопроект «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» предлагает дать право на отсрочку от армии сельским медикам с высшим и средним медицинским или фармацевтическим образованием.

Эта мера, по мнению разработчиков законопроекта, будет способствовать решению кадровой проблемы – нехватка врачей и фельдшеров определяет низкую доступность медицинской помощи жителям сельской местности.

Согласно действующему законодательству, выпускники медицинских вузов мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете, подлежат призыву на военную службу. Получив высшее образование, дипломированный специалист вынужден проходить военную службу в войсках, не связанных с медицинской деятельностью, и не имеет возможности закрепить полученные в вузе знания и навыки на практике.

Проект закона «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» будет направлен в Государственную Думу с просьбой к депутатам нижней палаты поддержать законодательную инициативу псковичей.