Псковские депутаты высказались в поддержку возвращения одноуровневой системы МСУ

12:42, 24 февраля 2022, ПАИ

Депутаты областного Собрания на 7-й сессии регионального парламента приняли постановление в поддержку проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект, принятый в январе Госдумой в первом чтении, направлен на совершенствование организации местного самоуправления в государстве. Чтобы избежать путаницы при перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов РФ, предлагается обновлённая модель МСУ. Она будет основана на принципе единства системы публичной власти, предполагающей «согласованное действие различных уровней публичной власти как единого целого во благо граждан».

Также одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. Это позволит повысить эффективность органов местного самоуправления и укрепить финансовую основу их деятельности.

Реформа местного самоуправления подразумевает укрепление статуса главы местной администрации и одновременное усиление ответственности глав муниципальных образований и руководителей местных администраций перед высшим должностным лицом региона.

Предполагается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

Срок предоставления поправок к законопроекту установлен до 20 мая, после чего Госдума сможет перейти к принятию документа во втором чтении.