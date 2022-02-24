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Общество

Новый состав Молодёжного парламента утвердили псковские депутаты

Депутатский корпус утвердил персональный состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, полномочия которого продлятся ближайшие два года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Молодёжный парламент состоит из 26 человек. Половина мест была распределена между политическими партиями, имеющими представительство в областном Собрании, другая часть команды сформирована по результатам конкурсного отбора.

Самая многочисленная парламентская фракция «Единой России» делегировала в Молодёжный парламент 6 человек, коммунисты – троих. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди» имеют в обновлённом составе Молодёжного парламента по одному представителю.

По конкурсу отобраны 13 человек. Конкурсанты, не набравшие достаточного количества баллов для включения в состав Молодёжного парламента, включены в кадровый резерв. В случае ротации они смогут занять освободившееся место.

Персональный состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2022 – 2024 годы. От региональных отделений политических партий.

№ п/п

Наименование регионального отделения политической партии

ФИО члена

Молодежного парламента

1

Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Барбух Степан Анатольевич

2

Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ермолин Максим Алексеевич

3

Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кузнецов Константин Николаевич

4

Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ломанова Екатерина Николаевна

5

Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Синькевич Мария Сергеевна

6

Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Федосеенко Ольга Александровна

7

Псковское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Добровольцева Анна Александровна

 

8

Псковское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Иванова Екатерина Игоревна

9

Псковское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кудрявцев Никита Александрович

10

Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Псковской области

Матевосян Каринэ Артуровна

11

Псковское региональное отделение политической партии ЛДПР

Кривнева Алина Юрьевна

12

Региональное отделение в Псковской области политической партии «Новые люди»

Каменская Мария Андреевна

13

Псковское региональное отделение Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО»

Ульяновский Андрей Витальевич

 

На конкурсной основе

№ п/п

ФИО члена Молодежного парламента

1

Агзамова Дарья Андреевна

2

Алексеев Владимир Юрьевич

3

Асадова Пакиза Гюндуз кызы

4

Баринов Артем Сергеевич

5

Братчиков Вячеслав Александрович

6

Дмитриев Денис Сергеевич

7

Жуковский Алексей Андреевич

8

Зиязов Денис Илдарович

9

Иванова Алена Юрьевна

10

Морозов Николай Витальевич

11

Осипова Мария Николаевна

12

Скородинская Александра Леонидовна

13

Хатит Таисия Муратовна
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