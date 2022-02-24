Новый состав Молодёжного парламента утвердили псковские депутаты

12:46, 24 февраля 2022, ПАИ

Депутатский корпус утвердил персональный состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, полномочия которого продлятся ближайшие два года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Молодёжный парламент состоит из 26 человек. Половина мест была распределена между политическими партиями, имеющими представительство в областном Собрании, другая часть команды сформирована по результатам конкурсного отбора.

Самая многочисленная парламентская фракция «Единой России» делегировала в Молодёжный парламент 6 человек, коммунисты – троих. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди» имеют в обновлённом составе Молодёжного парламента по одному представителю.

По конкурсу отобраны 13 человек. Конкурсанты, не набравшие достаточного количества баллов для включения в состав Молодёжного парламента, включены в кадровый резерв. В случае ротации они смогут занять освободившееся место.

Персональный состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2022 – 2024 годы. От региональных отделений политических партий.

№ п/п Наименование регионального отделения политической партии ФИО члена Молодежного парламента 1 Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Барбух Степан Анатольевич 2 Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ермолин Максим Алексеевич 3 Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кузнецов Константин Николаевич 4 Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ломанова Екатерина Николаевна 5 Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Синькевич Мария Сергеевна 6 Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Федосеенко Ольга Александровна 7 Псковское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Добровольцева Анна Александровна 8 Псковское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Иванова Екатерина Игоревна 9 Псковское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Кудрявцев Никита Александрович 10 Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Псковской области Матевосян Каринэ Артуровна 11 Псковское региональное отделение политической партии ЛДПР Кривнева Алина Юрьевна 12 Региональное отделение в Псковской области политической партии «Новые люди» Каменская Мария Андреевна 13 Псковское региональное отделение Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» Ульяновский Андрей Витальевич

На конкурсной основе