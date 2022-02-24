Олеся Назарой высказалась в поддержку жителей Донбасса

13:33, 24 февраля 2022, ПАИ

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Заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Олеся Назарой высказалась в поддержку жителей Донбасса. Она отметила, что жить в условиях агрессивного соседства – это постоянный стресс, и подчеркнула, что тем, кто никогда не был в такой ситуации, сложно оценить значимость поддержки.

По её мнению, важно понимать, что если какая-то проблема не касается вас сегодня, это не означает, что она не коснётся вас потом. «Завтра ты сам можешь нуждаться в помощи, но найдётся тысяча причин тебе отказать! И остаётся только надеяться, что в нужное время тебя тоже не оставят и окажут помощь», – отметила она.

По данным опроса ВЦИОМ от 21 февраля, 78% россиян переживают за ДНР и ЛНР, выражают поддержку населению республик и готовы к оказанию помощи. Примерно столько же опрошенных поддерживают решение президента России о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей

В настоящее время более 30 субъектов РФ уже объявили о готовности принять беженцев из Донбасса. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне сообщил, что регион готов принять порядка 400 беженцев.