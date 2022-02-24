Первый сеанс фольклорной программы «Не житьё, а масленица!» состоится в Пушкинском заповеднике

13:31, 24 февраля 2022, ПАИ

25 февраля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится первый сеанс фольклорной программы «Не житьё, а масленица!». Его участниками станет группа из Подмосковья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Напомним, что сценарий традиционного, но постоянно обновляемого интерактивного театрализованного действа написан с опорой на произведения Пушкина и с активным использованием местного музыкального, литературного и игрового этнографического материала. Участникам гуляний, которые запланированы до 7 марта включительно на музейном мельничном подворье, предложат старинные игры и традиционные масленичные развлечения.

В Пушкинском заповеднике просят учесть, что типологическое мельничное подворье (музейный комплекс в деревне Бугрово Пушкиногорского района) невелико и с учётом действующих на сегодня в регионе санитарных предписаний единовременно здесь могут находиться не более тридцати посетителей. Поэтому о своём желании отпраздновать Масленицу в Бугрово лучше заявить заранее.

Все подробности праздничных гуляний нынешнего года можно найти на официальном сайте музея или уточнить по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-18-15, со среды по воскресенье, в рабочие часы музея.