Псковская фигуристка Валерия Зайцева стала первой на турнире в Карелии

13:54, 24 февраля 2022, ПАИ

Псковская фигуристка Валерия Зайцева стала первой на турнире в Карелии и выступит на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в региональной федерации фигурного катания на коньках.

В турнире в Кондопоге с 21 по 23 февраля участвовали 23 лучших спортсмена из 16 регионов. Тройка призеров отправится на чемпионат России, который состоится в начале апреля в Великом Новгороде.

«Мы впервые отобрались на такие соревнования, как понимаете, в нашем виде - это крайне сложно», - отметила президент Федерации фигурного катания Псковской области Юлия Зайцева.