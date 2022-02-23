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Происшествия

Находившегося в розыске наркомана задержали в Пскове

Находившегося в розыске наркомана задержали в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 февраля около 16:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии области получил сообщение, что в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 21-летнего псковича, который похитил из торгового зала четыре упаковки красной рыбы и попытался скрыться.

Выяснилось, что молодой человек уклоняется от обязательного лечения от наркомании и находится в розыске. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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