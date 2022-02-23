Около 700 тысяч рублей отдали жители Псковской области мошенникам

14:10, 24 февраля 2022, ПАИ

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, а также Бежаниц поддались на уловки незнакомцев и лишились в общей сложности 687 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Большинство злоумышленников представлялись сотрудниками банков и сообщали, что необходимо предотвратить несанкционированное оформление кредитов или списание средств. Другие граждан лишались денег при попытках проведения операций купли-продажи товаров в интернете, в том числе детского автокресла и трактора.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования возбужденных уголовных дел.