По телефону доверия псковичи могут сообщить о совершенных военнослужащими преступлениях

14:11, 24 февраля 2022, ПАИ

Жители Псковской области могут сообщить о преступлениях, совершенных военнослужащими, в 301-й военный следственный отдел СК России по Западному военному округу, сообщили в ведомстве.

В Пскове следственное отделение находится на улице Николая Васильева, 77. Сообщения о совершенных военнослужащими на территории Псковской области преступлениях принимаются круглосуточно по телефону доверия 8 (8112) 69-82-36.

Также псковичи могут попасть на приём к заместителю руководителя отдела подполковнику юстиции Д. С. Алтунину и дежурному следователю. Д. С. Алтунин принимает граждан по будням с 9 до 18:00, а дежурный следователь – круглосуточно.

В полномочия 301-го военного следственного отдела входит исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о преступлениях, совершенных военнослужащими на территории Республики Карелии, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.