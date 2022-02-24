Сбербанк опроверг информацию о массовых блокировках счетов клиентов

14:25, 24 февраля 2022, ПАИ

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Сбербанк опроверг информацию о появившейся в социальных сетях информации о блокировках счетов физических и юридических лиц.

В настоящее время Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам - физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме.

«Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях», – рассказали в пресс-службе банка.

Сбербанк призвал клиентов доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике.