Сбербанк опроверг информацию о массовых блокировках счетов клиентов
Сбербанк опроверг информацию о появившейся в социальных сетях информации о блокировках счетов физических и юридических лиц.
В настоящее время Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам - физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме.
«Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях», – рассказали в пресс-службе банка.
Сбербанк призвал клиентов доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике.
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