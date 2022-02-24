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Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 78-й годовщиной освобождения от фашистов

24 февраля в Дновском районе проходят мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой жителей муниципалитета поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, напомнив, что ужасы нацисткой оккупации Дновская земля терпела больше двух лет, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Уже 78 лет над Дновским районом — мирное и спокойное небо, Великая Отечественная война уходит все дальше вглубь истории. Но память о страшных годах оккупации, о героях и защитниках этой земли хранится в обелисках и мемориалах, названиях улиц, в сердцах местных жителей», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что главная задача нынешнего поколения — сохранить и передать правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине воинов-защитников, о великом подвиге народа, отстоявшего свободу и независимость.

«Низкий поклон нашим ветеранам, самоотверженным труженикам тыла, всем тем, кто внес вклад в великую Победу. Слова благодарности детям войны и послевоенному поколению, возродившим из руин города и поселки», — отметил в завершение губернатор.

Торжественно-траурный митинг в памятный день состоялся на братском захоронении, расположенном в городском сквере города Дно. Память павших солдат и офицеров, партизан, подпольщиков, мирных жителей почтили представители исполнительной власти региона, руководство муниципалитета, военнослужащие, общественники, жители и гости района, молодежь муниципалитета. К мемориалу возложены цветы, венки, гирлянда воинской славы. Свою скорбь участники митинга памятного мероприятия выразили в минуте молчания.

Церемонии возложения цветов также состоялись у памятника «Скорбящий ангел», у мемориальных досок на улицах, носящих имена дновцев — Героев Советского Союза, у памятника дновским героям-подпольщикам и мемориальной доски на железнодорожном вокзале и у других мемориалов.

Состоялись спортивные и патриотические мероприятия для молодежи. В частности, в Колотушино прошел лыжный пробег, а в Дно — легкоатлетическая эстафета. В памятный день в Дно развернута интерактивная площадка «Ожившая история».

Напомним, что крупный железнодорожный узел Дно был освобожден Советской Армией в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции 24 февраля 1944 года войсками Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов. По окончании операции 10 воинских соединений получили наименование «Дновские». За время оккупации на территории района было уничтожено свыше 90 деревень, а в первые дни после освобождения в Дно насчитывалось всего несколько сотен жителей.

Около трёх тысяч человек из числа местных жителей погибли на фронтах или пропали без вести, сотни мирных граждан убиты, в том числе — женщины и дети. Более 40 тысяч военнопленных были замучены в лагерях в Дно и Колотушино.

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