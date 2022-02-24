К весеннему паводку готовятся в Псковской области

15:11, 24 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по предупреждению ЧС во время весеннего паводка на территории региона. Об этом сообщает официальный Telegram-канал области.

Для поддержания устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения в период пропуска паводковых и талых вод на территории региона утверждён план противопаводковых мероприятий. Он включает в себя проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, уточнение списка граждан, проживающих в зонах возможного подтопления для оперативного проведения эвакуационных мероприятий, проверку состояний гидротехнических сооружений. Организовать выполнение плана должны главы муниципальных районов, главы администраций Пскова и Великих Лук.

Также главам районов и администраций Пскова и Великих Лук поручено с 25 февраля организовать до начала паводков снабжение продуктами и предметами первой необходимости населения островов и населенных пунктов, сообщение с которыми может быть прервано; обеспечить готовность сил и средств к действиям по ликвидации ЧС, связанных с подтоплением населенных пунктов и объектов инфраструктуры; своевременно предоставлять информацию об угрозе и фактах подтопления населенных пунктов, автомобильных и железных дорог в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Псковской области.

Главному управлению МЧС России по Псковской области рекомендовано обеспечить готовность подразделений к действиям по ведению аварийно-спасательных работ, организовать проведение тренировок с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, организовать заслушивание глав муниципальных районов о выполнении мероприятий по подготовке к пропуску паводка.