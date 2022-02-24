Юноши из Пскова и девушки из Великих Лук стали победителями регионального этапа «КЭС-БАСКЕТ»
Юноши из Пскова и девушки из Великих Лук стали победителями регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом сообщили в группе лиги «КЭС-БАСКЕТ» «ВКонтакте».
По словам организаторов, три первых матча финала прошли без интриги. Лишь в игре за третье место среди команд девушек баскетболистки из школы Гдова отметились ярким камбэком, который, однако, не привёл спортсменок к победе.
Украшением дня стал финальный поединок между командами юношей лицея «Развитие» (г. Псков) и ШБК «Атом» (СОШ №1, г. Невель). На паркете лидировали парни из Пскова. Однако на последних минутах отрыв от соперников сократился до трёх очков. В результате игроки лицея выстояли и попробуют свои силы в следующем этапе чемпионата.
Места на пьедестале почёта распределились следующим образом:
Девушки
1 место – ШБК «Локомотив» (СОШ №12, г. Великие Луки)
2 место – ШБК «Аэлита» (СОШ №1, г. Невель)
3 место – СОШ №1 (г. Остров)
Лучший игрок – Ксения Назарова (ШБК «Локомотив»)
Юноши
1 место – Лицей «Развитие» (г. Псков)
2 место – ШБК «Атом» (СОШ №1, г. Невель)
3 место – Новоржевская СОШ (г. Новоржев)
Лучший игрок – Александр Рябов (Лицей «Развитие»).
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Юноши из Пскова и девушки из Великих Лук стали победителями регионального этапа «КЭС-БАСКЕТ»