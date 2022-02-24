Юноши из Пскова и девушки из Великих Лук стали победителями регионального этапа «КЭС-БАСКЕТ»

15:36, 24 февраля 2022, ПАИ

Юноши из Пскова и девушки из Великих Лук стали победителями регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом сообщили в группе лиги «КЭС-БАСКЕТ» «ВКонтакте».

По словам организаторов, три первых матча финала прошли без интриги. Лишь в игре за третье место среди команд девушек баскетболистки из школы Гдова отметились ярким камбэком, который, однако, не привёл спортсменок к победе.

Украшением дня стал финальный поединок между командами юношей лицея «Развитие» (г. Псков) и ШБК «Атом» (СОШ №1, г. Невель). На паркете лидировали парни из Пскова. Однако на последних минутах отрыв от соперников сократился до трёх очков. В результате игроки лицея выстояли и попробуют свои силы в следующем этапе чемпионата.

Места на пьедестале почёта распределились следующим образом:

Девушки

1 место – ШБК «Локомотив» (СОШ №12, г. Великие Луки)

2 место – ШБК «Аэлита» (СОШ №1, г. Невель)

3 место – СОШ №1 (г. Остров)

Лучший игрок – Ксения Назарова (ШБК «Локомотив»)

Юноши

1 место – Лицей «Развитие» (г. Псков)

2 место – ШБК «Атом» (СОШ №1, г. Невель)

3 место – Новоржевская СОШ (г. Новоржев)

Лучший игрок – Александр Рябов (Лицей «Развитие»).