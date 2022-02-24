Двойняшки родились в псковском перинатальном центре 22.02.2022

17:58, 24 февраля 2022, ПАИ

Двойняшки родились в Псковском перинатальном центре в дату-палиндром 22.02.2022, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском перинатальном центре.

Всего в этот день в псковском роддоме приняли семь родов, на свет появились восемь детей: четыре девочки и четыре мальчика. У одной из псковичек в этот день родились двойняшки (мальчики).

Дата-палиндром пользовалась большой популярностью у молодожёнов по всей России. Жители Псковской области начали подавать заявки на регистрацию брака 22 февраля ещё в ноябре. Более того, в некоторых российских регионах стали появляться объявления о продаже красивых свадебных дат. Однако, как пояснили в региональном комитете юстиции Псковской области, продать дату регистрации брака невозможно.

В Псковской области в этот день вступили в брак 46 пар. Максимальное количество расписавшихся зарегистрировано в Псковском районе (8), Острове (7), Великих Луках и Печорах (по 5).