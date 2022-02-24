Павел Дуров объяснил причину сбоя в работе Telegram
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил причину сбоя в работе сервиса.
Он отметил, что из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой, в результате чего некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram.
«Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений», – отметил Дуров в своем аккаунте в Telegram.
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