Павел Дуров объяснил причину сбоя в работе Telegram

16:26, 24 февраля 2022, ПАИ

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил причину сбоя в работе сервиса.

Он отметил, что из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой, в результате чего некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram.

«Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений», – отметил Дуров в своем аккаунте в Telegram.