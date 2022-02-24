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Культура

Награждены студенты - участники творческого проекта «Псковские храмы - взгляд в будущее»

Награждены студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, принявшие участие в творческом проекте для молодежи «Псковские храмы — взгляд в будущее». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Памятные дипломы и подарки участникам проекта вручил первый заместитель председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий. Обращаясь к молодежи, он отметил важность сохранения памятников истории, потому что это позволит передать следующим поколениям культуру и традиции.

Со своей стороны директор областного колледжа искусств Зинаида Иванова отметила, что молодое поколение может сыграть важную роль в вопросах сохранения объектов культурного наследия Псковской области.

Проект «Псковские храмы — взгляд в будущее» был реализован Комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области, Службой управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и Псковским областным колледжем искусств им. Н. А. Римского-Корсакова в рамках проекта «Европейские дни наследия». Традиционно национальным координатором мероприятий в России выступил Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева (Институт Наследия).

В рамках программы «Европейских дней наследия» Институт Наследия реализовал проект «Неделя творцов европейского наследия», призванный привлечь внимание подрастающего поколения к вопросам охраны культурного наследия.

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