Вишневый сад для жителей Пионерного посадил глава Дедовичского района

16:59, 24 февраля 2022, ПАИ

Собственный вишневый сад посадил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев в посёлке Пионерный, сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Вишнёвые деревца в поселке на улице Октябрьской между домами 32 и 39 глава привёз со своего участка.

«Жена проявила инициативу, говорит, «давай ты эту поросль не вырубай и не скашивай, а на следующий год мы немножко посадим». Я начал с этой мыслью и не немножко, а много оставил. Потом вместе с внучкой и женой посадили там десять деревьев», – рассказал Геннадий Афанасьев.

Сейчас в саду уже 80 деревьев. «Я сам ухаживаю за этим садом, потому что никому не могу доверить мое детище. Сам кошу два-три раза в год, в качестве удобрения использую все, что скашивается. Кидаю под деревья. Белю, подрезаю. Была еще проблема с водой. Скапливалась и не уходила. Положил небольшую трубу», – добавил Геннадий Афанасьев.

Глава района отметил, что собирать поспевшую вишню могут все жители поселка: «Сам собирать не буду. Я это делаю для людей, для детей. В перспективе собираюсь скамейки установить».