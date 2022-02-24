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Первые тонны гуманитарного груза собраны на волонтерских пунктах Псковской области

За первые дни работы муниципальных волонтерских штабов «Мы вместе» собрано более двух тонн гуманитарного груза для беженцев Донбасса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Жители региона активно приходят на пункты сбора гуманитарной помощи, приносят вещи и продукты питания, отмечают волонтеры. К сбору гуманитарной помощи присоединяются и местные товаропроизводители, крупные организации и предприятия.

В пунктах сбора принимаются продукты и вещи: детское питание, пластиковая посуда, подгузники для детей, пеленки, бутылочки, соски, товары по уходу за лежачими пожилым людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, одежда для взрослых и детей, книги, игрушки, средства индивидуальной защиты. Организаторы уточняют, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками, так как на месте отсутствует возможность их санитарной обработки. Продукты питания — длительного срока хранения с действительным сроком годности.

Точки сбора гуманитарной помощи организованы в каждом муниципалитете волонтерским штабом всероссийской акции «Мы вместе» совместно с активистами движения «Волонтеры-медики», добровольцами региональных отделений Красного креста, Общероссийского народного фронта, Российских студенческих отрядов, Молодой гвардии «Единой России», Всероссийского студенческого корпуса спасателей и благотворительным фондом продовольствия «Русь».

Аналогичную кампанию проводит региональное отделение партии «Единая Россия». Пункт сбора вещей в Пскове расположен по адресу: ул. Гоголя, 9, в Великих Луках - на ул. Некрасова, 10. Кроме того, ведется сбор гуманитарного груза и на площадках районных отделений партии.

Ранее Михаил Ведерников сообщил о готовности региона принять детей, женщин и пожилых людей, эвакуировавшихся с территорий Донецка и Луганска. По поручению главы области уже подготовлены места временного размещения. Прибывшим будет обеспечено проживание, питание, оказана медицинская и психологическая помощь.

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