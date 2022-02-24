Первые тонны гуманитарного груза собраны на волонтерских пунктах Псковской области

17:21, 24 февраля 2022, ПАИ

За первые дни работы муниципальных волонтерских штабов «Мы вместе» собрано более двух тонн гуманитарного груза для беженцев Донбасса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Жители региона активно приходят на пункты сбора гуманитарной помощи, приносят вещи и продукты питания, отмечают волонтеры. К сбору гуманитарной помощи присоединяются и местные товаропроизводители, крупные организации и предприятия.

В пунктах сбора принимаются продукты и вещи: детское питание, пластиковая посуда, подгузники для детей, пеленки, бутылочки, соски, товары по уходу за лежачими пожилым людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, одежда для взрослых и детей, книги, игрушки, средства индивидуальной защиты. Организаторы уточняют, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками, так как на месте отсутствует возможность их санитарной обработки. Продукты питания — длительного срока хранения с действительным сроком годности.

Точки сбора гуманитарной помощи организованы в каждом муниципалитете волонтерским штабом всероссийской акции «Мы вместе» совместно с активистами движения «Волонтеры-медики», добровольцами региональных отделений Красного креста, Общероссийского народного фронта, Российских студенческих отрядов, Молодой гвардии «Единой России», Всероссийского студенческого корпуса спасателей и благотворительным фондом продовольствия «Русь».

Аналогичную кампанию проводит региональное отделение партии «Единая Россия». Пункт сбора вещей в Пскове расположен по адресу: ул. Гоголя, 9, в Великих Луках - на ул. Некрасова, 10. Кроме того, ведется сбор гуманитарного груза и на площадках районных отделений партии.

Ранее Михаил Ведерников сообщил о готовности региона принять детей, женщин и пожилых людей, эвакуировавшихся с территорий Донецка и Луганска. По поручению главы области уже подготовлены места временного размещения. Прибывшим будет обеспечено проживание, питание, оказана медицинская и психологическая помощь.