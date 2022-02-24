Более 950 тысяч рублей взыскали с должников за услугу по обращению с ТКО за первые два месяца 2022 года

17:23, 24 февраля 2022, ПАИ

951 153,12 рубля было взыскано за первые два месяца 2022 года с должников за услугу обращения с ТКО, сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В конце прошлого года в филиале ООО «Экопром» был создан отдел взыскания денежных средств должников за услугу по обращению с ТКО. С декабря прошлого года в мировые суды Псковской области передано 2 383 материала дела на сумму почти 14,5 млн рублей. На сегодняшний день удовлетворены и выданы судебные приказы в количестве 1 071 шт. на сумму 7,2 млн рублей.

Регоператор настоятельно рекомендует погасить имеющуюся задолженность, чтобы избежать в дальнейшем судебных издержек и разбирательств.