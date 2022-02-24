Во Двора Постникова пройдёт концерт ханг-музыки

17:45, 24 февраля 2022, ПАИ

26 февраля в 19:00 во Дворе Постникова пройдет концерт ханг-музыки «с сумасшедшей акустикой», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Ханг – перкуссионный инструмент, состоящий из двух соединённых металлических полусфер.

«Его «космическое» звучание поможет полностью погрузиться в атмосферу выставки «Мы – дети Космоса». Во время концерта можно рассматривать картины или, удобно расположившись, раствориться в музыке Вселенной и думать о вечном», - предлагают псковичам в музее.

Продолжительность концерта - один час. Адрес: улица Олега Кошевого, 2 (подклет). Купить билет онлайн можно на сайте музея: кнопка «Купить билет», вкладка «Двор Постникова». Возможна оплата «Пушкинской картой».