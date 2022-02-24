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Общество

В Кунье домашних животных прививают от бешенства из-за проникшей в один из дворов лисы

В Кунье подтвердилось бешенство у лисы, проникшей во двор одного из домов на улице Речной. Об этом сообщает газета «Пламя» со ссылкой на ЕДДС администрации Куньинского района.

Лиса проникла на частное подворье, где её загрызли собаки. Согласно полученным данным, поведение лисы было несвойственно дикому животному. Экспертиза в ветеринарной лаборатории Пскова подтвердила бешенство. Ситуация взята на контроль Куньинской СББЖ.

По состоянию на 24 февраля, по информации начальника участка по Куньинскому району ГБУ «СББЖ по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам», сделаны прививки от бешенства домашним животным. Вакцинированы 32 собаки и 27 кошек в посёлке Кунья на улицах Речной, Кооперативной, Железнодорожной, Первомайской, Докучаева, Больничной и в переулке Дзержинского. Проведена дезинфекция территории в радиусе 30 кв. м.

С населением проводится разъяснительная работа на тему опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения.

«Продажа, покупка и вывоз собак и кошек за пределы области разрешаются при наличии ветеринарных свидетельств с отметкой о вакцинации животных против бешенства», – напомнили специалисты. Проводится также регистрация собак независимо от породы и возраста. Организованы беседы среди населения о недопущении собак, не привитых от бешенства, на личные подворья.

В Куньинском районе запрещена охота с использованием собак, не привитых от бешенства. У охотников проверяется наличие отметки в паспортах на животных о прививках от бешенства.

Пока других диких животных, заболевших бешенством, не выявлено. В настоящее время ведётся наблюдение.

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