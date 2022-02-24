Похожая на гончую собака пропала в Печорском районе

18:23, 24 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области ищут собаку, которая потерялась на прогулке у поворота на деревню Умковичи в Печорском районе. Объявление опубликовано в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Собака беспородная, похожа на гончую. Кличка Джесси. «Ласковая, легко подходит к незнакомым людям, собака домашняя, квартирная», – говорится в сообщении.

Она побежала по следам зверей, и хозяева не смогли её догнать. Пропала 23 февраля между Изборском и Олохово, в 100 метрах от дороги Псков – Рига.

На собаке два ошейника: коричневый и сиреневый с жёлтым адресником.

Телефон для связи: +7-911-360-24-21 (круглосуточно).