Псковские школьники призвали водителей не превышать скорость
Всероссийская акция «Скорость – это не главное!» прошла в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ученики пятого класса лицея «Развитие» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции по Псковской области напомнили водителям транспортных средств о важности соблюдения скоростного режима.
Дети подарили автомобилистам самодельные брелоки в виде домика.
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