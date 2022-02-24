Псковские школьники призвали водителей не превышать скорость

23:59, 24 февраля 2022, ПАИ

Всероссийская акция «Скорость – это не главное!» прошла в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ученики пятого класса лицея «Развитие» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции по Псковской области напомнили водителям транспортных средств о важности соблюдения скоростного режима.

Дети подарили автомобилистам самодельные брелоки в виде домика.