Спортзал обновят в Ивановской средней школе Великолукского района
Капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Ивановская средняя школа» заказала администрация Великолукского района. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 20 тыс. 304,05 рубля. Средства будут предоставлены из федерального и областного бюджетов при софинансировании из средств местного бюджета в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики».
Техзаданием предусмотрены замена оконных блоков, устройство экранов радиаторов, системы электроснабжения. Работы нужно выполнить до 30 июля 2022 года.
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