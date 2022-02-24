Спортзал обновят в Ивановской средней школе Великолукского района

22:58, 24 февраля 2022, ПАИ

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Капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Ивановская средняя школа» заказала администрация Великолукского района. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 20 тыс. 304,05 рубля. Средства будут предоставлены из федерального и областного бюджетов при софинансировании из средств местного бюджета в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики».

Техзаданием предусмотрены замена оконных блоков, устройство экранов радиаторов, системы электроснабжения. Работы нужно выполнить до 30 июля 2022 года.