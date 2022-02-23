Пскович забил знакомого колом и угрожал зарезать его сожительницу

20:31, 24 февраля 2022, ПАИ

В Палкино перед судом предстанет пскович, который забил знакомого колом и угрожал убить его сожительницу. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Псковской области.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Пскова, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего) и частью 1 статьи 119 (угроза убийством) УК РФ.

По версии следствия, поздним вечером 1 июня 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, приехал на такси из Пскова в одну из деревень Палкинского района. Схватив возле дома знакомого деревянный кол, который использовался потерпевшим в сельском хозяйстве, пскович забежал к нему в дом и нанёс множество ударов в область головы и туловища. Затем, схватив нож, он подошёл к сожительнице потерпевшего, но увидел её проснувшихся малолетних детей, спрятал оружие и покинул место преступления.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в областную больницу, однако спустя двое суток от полученных телесных повреждений скончался.

В настоящее время к предполагаемому злоумышленнику продолжают применяться меры изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

В ходе допроса задержанный не смог объяснить свои мотивы преступления, ссылаясь на состояние опьянения. Проведённая в условиях стационара психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.