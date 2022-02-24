1,7 млн потратят на ремонт спортзала в локнянской школе
Капитальный ремонт спортивного зала запланирован в МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа». Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 782 тыс. 140,2 рубля. Источник финансирования – бюджет Локнянского района.
Техзаданием предусмотрена покраска стен, потолков, установка дверей и монтаж пандуса. Работы нужно завершить до 1 августа 2022 года.
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