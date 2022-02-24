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Спорт

Псковские спортсмены получат выплаты за достижения на всероссийских и международных соревнованиях

Губернатор Псковской области подписал распоряжение о денежных выплатах спортсменам, достигшим высоких успехов на всероссийских и международных соревнованиях, а также их тренерам. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ежемесячно спортсмены будут получать по 15 тысяч рублей, их тренеры – по 5 тысяч рублей.

С 1 января по 31 декабря 2022 года выплаты назначены спортсмену Ивану Макарову, занявшему первое место на чемпионате России по спорту глухих (дисциплина – велосипедный спорт-шоссе) и его тренеру Александру Филиппову, Вадиму Морозову, занявшему второе место на чемпионате России по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина – академическая гребля), Александре Савенковой, занявшей первое место на чемпионате России по стрельбе из лука в 2021 году и её тренеру Виталию Андрееву, Константину Шабанову, занявшему второе место на чемпионате России по лёгкой атлетике в 2021 году и его тренеру Константину Шабанову. Также выплаты будут получать спортсмен Максим Бабаджанов, занявший первое место на чемпионате России по гребному спорту в 2021 году, и его тренер Сергей Матвеев, Екатерина Огинская, занявшая третье место на чемпионате России по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина – бадминтон) в 2021 году.

С 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года выплату решено назначить спортсменке Кире Андреевой, занявшей первое место на чемпионате России по стрельбе из лука в 2022 году и её тренеру Виталию Андрееву.

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