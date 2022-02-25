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Общество

Рыбные блюда рекомендует готовить сегодня народный календарь

25 февраля православные вспоминают митрополита Алексия — государственного деятеля и дипломата XIV века. В церковных текстах он именуется митрополитом Московским и всея России, чудотворцем.

На Руси говорили, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи.

Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать». Расстегаи подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок; чтобы это было удобней делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать.

Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай. Также поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) — будешь с деньгами на масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее.

По погоде примечали: чем холоднее на Алексея — тем теплее будет март.

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