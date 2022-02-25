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Иверскую икону Пресвятой Богородицы чтут православные 25 февраля

25 февраля по новому стилю - один из дней, когда православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы, сообщает calend.ru.

Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божией Матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен. В IX веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время – по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков – монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб.

Святой Гавриил, инок монастыря, прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами. Согласно преданию, ее несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому икону и прозвали Привратницей, а от имени обители – Иверский монастырь – она получила наименование Иверская.

Иверская икона прославилась чудесами, которые творились рядом с нею. Слух об образе Богоматери дошел и до России. Будущий патриарх Никон, бывший тогда еще архимандритом, обратился к настоятелю Иверского монастыря Пахомию с просьбой сделать список с иконы. 13 октября (по старому стилю) 1648 года копию доставили в Москву. С тех пор православные стали отмечать эту дату – день перенесения списка иконы. По календарю Русской православной церкви по новому стилю это 26 октября.

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Иверскую икону Пресвятой Богородицы чтут православные 25 февраля

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