Как бороться с нервозностью после COVID-19, рассказала Анастасия Повторейко

08:38, 25 февраля 2022, ПАИ

Как бороться с нервозностью и тревожностью после COVID-19, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы пульмонолог Анастасия Повторейко в Instagram, отвечая на вопросы псковичей.

По её словам, компенсировать или избавиться от подобных последствий коронавируса помогает психотерапия. «Психотерапия показывает хорошие результаты эффективности лечения», - написала специалист.

Если после коронавируса чешутся конечности и тело, врач посоветовала обратиться к аллергологу.