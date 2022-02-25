«Дорожную карту» модернизации службы занятости поручил составить Михаил Ведерников новой главе комитета по труду

07:01, 25 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с заместителем председателя регионального комитета по труду и занятости Алёной Труновой. В частности, обсуждалась модернизация службы занятости населения, сообщил глава региона в своём Instagram.

С 1 января центры занятости региона перешли на единую цифровую платформу «Работа в России», которая позволяет оказывать услуги в электронной форме.

«В дальнейшем планируем участие в федеральном проекте «Комплексная модернизация службы занятости», который позволит получить дополнительное финансирование. Для этого необходимо сделать ряд серьёзных изменений в структуре службы: пересмотреть кадровый состав и качество оказываемых услуг, провести профессиональную переквалификацию, привлечь к работе на местах более компетентных специалистов. Поручил детально проработать «дорожную карту» предстоящей модернизации, и после ее согласования будем подавать заявку на участие в конкурсе», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, тема для региона «крайне важная и чувствительная». «Возможности есть: для этого доступен целый ряд инструментов на федеральном уровне. Главное сейчас – грамотно их использовать. На встрече заместитель председателя комитета выдвинула несколько важных и интересных инициатив. Чтобы она могла максимально полно их реализовать, возложил на неё обязанности и. о. председателя комитета по труду и занятости. Работы впереди очень много, возможности и поддержка есть. Теперь нужен результат», - подчеркнул Михаил Ведерников.