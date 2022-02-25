До +4 градусов ожидается сегодня в Пскове

08:46, 25 февраля 2022, ПАИ

25 февраля в Псковской области ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений, умеренный, днем местами порывистый. Температура днем +1...+5, ночью -2...+2, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем +2...+4, ночью 0...+2. В Великих Луках днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью без существенных осадков. Температура днем +1...+3, ночью -1...+1.