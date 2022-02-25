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Общество

Что делать, если из-за закрытых аэропортов нет возможности улететь с отдыха

В регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае, сообщает Ростуризм.

Туристы, которые сейчас отдыхают в регионах с закрытыми аэропортами и должны вернуться домой после 2 марта, продолжают свои поездки в обычном режиме. Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД. Информацию о дополнительных поездах можно получить по телефону единого информационного сервисного центра РЖД +7 800 775-00-00. Билеты на поезда можно приобретать на сайте РЖД или в официальном приложении перевозчика, а также в кассах.

Кроме того, несколько крупных туроператоров организовали для своих туристов автобусные вывозные рейсы из регионов с закрытыми аэропортами.

При этом в регионах, где приостановлена работа аэропортов, достаточно гостиниц всех категорий «звездности» для размещения туристов, которые по тем или иным причинам пока не могут отправиться домой. Ростуризм обращается  к российским отельерам с просьбой идти навстречу туристам и продлять проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности – без дополнительной платы. Также просим плотно взаимодействовать с туроператорами и находить взаимоприемлемые решения.

Также Ростуризм с коллегами из Минтранса сейчас формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов. Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний. Мы также просим туристов, которые пока не могут вылететь в Россию, обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс горячую линию по телефону 8-(800)-200-34-11. Линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный. На эту линию можно обращаться за консультацией по всем вопросам, связанным с закрытием аэропортов.

Ростуризм совместно с Общественным советом Ростуризма запустил на сайте штабтуризм.рф онлайн-форму для приема обращений от туристов, которые не могут выехать из регионов с закрытыми аэропортами или испытывают трудности с возвращением в эти регионы после поездки в другой субъект РФ или за границу.

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