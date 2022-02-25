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Общество

Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России с временно закрытыми аэропортами

Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где приостановлена работа аэропортов, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ростуризм.

Так, среди 150 тысяч человек 25 тысяч – организованные туристы. Большая часть путешественников находятся в Крыму и Краснодарском крае.

Накануне утром Росавиация сообщила о приостановке до 2 марта работы 12 аэропортов на юге страны. Речь идёт о воздушных гаванях в Геленджике, Симферополе, Элисте, Анапе, Краснодаре, Брянске, Белгороде, Курске, Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону.

Ведомство сообщает, что туристы, которые сейчас отдыхают в регионах с закрытыми аэропортами и должны вернуться домой после 2 марта, продолжают свои поездки в обычном режиме.

При этом отмечается, что в регионах, где приостановлена работа аэропортов, достаточно гостиниц всех категорий «звёздности» для размещения гостей. В Ростуризме вновь попросили отельеров продлять сроки проживания без повышения стоимости услуг и доплат туристам, которые не могут вылететь.

Минтранс пообещал оперативно вывезти всех желающих железнодорожным и автобусным транспортом.

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