Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России с временно закрытыми аэропортами
Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где приостановлена работа аэропортов, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ростуризм.
Так, среди 150 тысяч человек 25 тысяч – организованные туристы. Большая часть путешественников находятся в Крыму и Краснодарском крае.
Накануне утром Росавиация сообщила о приостановке до 2 марта работы 12 аэропортов на юге страны. Речь идёт о воздушных гаванях в Геленджике, Симферополе, Элисте, Анапе, Краснодаре, Брянске, Белгороде, Курске, Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону.
Ведомство сообщает, что туристы, которые сейчас отдыхают в регионах с закрытыми аэропортами и должны вернуться домой после 2 марта, продолжают свои поездки в обычном режиме.
При этом отмечается, что в регионах, где приостановлена работа аэропортов, достаточно гостиниц всех категорий «звёздности» для размещения гостей. В Ростуризме вновь попросили отельеров продлять сроки проживания без повышения стоимости услуг и доплат туристам, которые не могут вылететь.
Минтранс пообещал оперативно вывезти всех желающих железнодорожным и автобусным транспортом.