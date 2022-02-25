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Общество

Жителей Дновского района предупреждают об отключении электроэнергии

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В Дновском районе с 28 февраля до 5 марта ожидается отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов, сообщили в официальной группе администрации Дновского района.

  • С 28 февраля по 5 марта с 9:00 до 16:00 света не будет в деревнях Телепнево и Глазково;
  • 28 февраля с 8:30 до 16:00 в деревне Дубёнка;
  • 1 марта с 8:30 до 16:00 в деревне Белошкино;
  • 2 марта с 8:30 до 16:00 в деревне Голубово.

Телефон круглосуточной диспетчерской службы в городе Дно 2-55-83.

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