Жителей Дновского района предупреждают об отключении электроэнергии
В Дновском районе с 28 февраля до 5 марта ожидается отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов, сообщили в официальной группе администрации Дновского района.
- С 28 февраля по 5 марта с 9:00 до 16:00 света не будет в деревнях Телепнево и Глазково;
- 28 февраля с 8:30 до 16:00 в деревне Дубёнка;
- 1 марта с 8:30 до 16:00 в деревне Белошкино;
- 2 марта с 8:30 до 16:00 в деревне Голубово.
Телефон круглосуточной диспетчерской службы в городе Дно 2-55-83.
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