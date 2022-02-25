Продукты пыталась украсть 22-летняя псковичка из магазина на Рижском проспекте

10:26, 25 февраля 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали 22-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

24 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания. Для дальнейшего разбирательства псковичку передали сотрудникам полиции.