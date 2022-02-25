Михаил Ведерников проконтролировал исполнение поручения по строительству новой бани в Пыталово

10:37, 25 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в формате ВКС рабочую встречу с председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым, в рамках которой проконтролировал реализацию проекта по созданию новой бани в Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил, что вопрос обсуждался в рамках приема граждан. Потребность в появлении новых бань взамен аварийных есть еще у нескольких районов области. В этой связи Михаил Ведерников попросил доложить о том, какая работа уже проделана.

Сергей Грахов отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками, обсуждается последовательность реализации проекта. Для формирования окончательного предложения понадобится еще около недели.

«Мы стремимся к тому, чтобы это выглядело достойно», - отметил председатель комитета.

Михаил Ведерников поручил оперативно определиться с окончательным проектом. Он также подчеркнул, что основные затраты на себя возьмет администрация региона, но и муниципалитет окажет финансовую поддержку, а также организует подключение объекта к инженерной инфраструктуре.

«Тот проект, который будете предлагать, необходимо обязательно согласовать с заявительницей, чтобы в случае принятия положительного решения начать в этом направлении работать», - отметил глава региона.

В завершение глава региона обсудил с председателем профильного комитета вопрос распространения опыта реализации подобного проекта на другие муниципалитеты. Сергей Грахов отметил, что для этого подготовлен проект изменений в госпрограмму «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами».

«Мы посмотрим, как баня будет работать, получим отклик от жителей. Если там будет все в порядке, то в других районах будем строить в рамках измененной госпрограммы», - подытожил Михаил Ведерников.