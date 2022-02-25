Профессор Аида Разумовская презентует сборник о мифологии Пскова в литературе

11:03, 25 февраля 2022, ПАИ

25 февраля в читальном зале историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева состоится презентация книги доктора филологических наук профессора ПсковГУ Аиды Разумовской «Город на горах: мифология Пскова в литературе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Почему Ольгинский мост называется именно так, а не иначе? Почему в Пскове кроме центра есть Завеличье и Запсковье? Почему в Пскове так много церквей? Почему Псков - «город на горах»? Псковичи - какие они? Автор отвечает эти и другие вопросы, связанные с осмыслением образа Пскова в литературном творчестве.

«Моя книга посвящена так называемому псковскому словарю, поиску ответа на вопрос: какие основные элементы города являются знаковыми? - рассказала Аида Разумовская. - В чем заключается символическая миссия Пскова в восприятии поэтов и писателей? Современные псковичи живут на земле, которая многими поколениями предшественников обустраивалась, украшалась, воспевалась, мифологизировалась. Понимание этого формирует нашу региональную идентичность».

Начало презентации в 17:00. Книгу представит автор. Адрес: Октябрьский проспект, 19а. Телефон 8 (8112) 66-43-24.