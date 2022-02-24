Спектакль «Женитьба» покажет творческий коллектив ПсковГУ «Ахтеатр» к 8 Марта

11:07, 25 февраля 2022, ПАИ

Творческий молодежный коллектив ПсковГУ «Ахтеатр» представит спектакль «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя. Показ приурочен к празднованию Международного женского дня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Записаться на спектакль можно в комментариях, оставив свои фамилию, имя и отчество, дату рождения. При входе в корпус необходимо иметь паспорт и средства защиты от COVID-19. Запись осуществляется до 3 марта включительно.

Спектакль состоится 7 марта в 19:00 в актовом зале ПсковГУ (площадь Ленина 2, 3-й этаж).