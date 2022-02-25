40-50 псковичей ежедневно попадают в больницу с COVID-19

12:10, 25 февраля 2022, ПАИ

40-50 псковичей ежедневно попадают в больницу с COVID-19, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 25 февраля на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

«Эпидситуация в регионе остаётся крайне напряжённой. Уже неделю суточное число заболевших держится на уровне от 900 до 1000 человек. Ежедневно в госпитализации нуждается 40-50 человек, многие из которых обращаются за помощью уже в тяжёлом состоянии», - констатировал губернатор.

Регион вынужден привлекать всё больше ресурсов на борьбу с пандемией. В частности, ковидный коечный фонд на неделе расширен до 805 мест.